Eneco gaat niet langer energiecontracten van deur tot deur verkopen, meldt Hans Peters van het bedrijf woensdag aan het AD. Sinds de lockdown is de deurverkoop stil komen te liggen en de energieleverancier heeft besloten die niet opnieuw op te starten als dat weer mogelijk is.

"We zien klanten die deur tot deur toch als invasief, opdringerig ervaren", vertelt Peters. "Verkopers kunnen immers veel verdienen, maar dan wel door de bonussen die ze door veel te verkopen binnen kunnen slepen. De wil om te presteren, werkt gesjoemel binnen de sector in de hand."

Volgens Peters past deur-aan-deurverkoop niet meer bij de normen en waarden van het bedrijf. Bij Eneco zijn zestig deurverkopers in dienst.

Eind 2019 kwamen de deurverkopers van energiebedrijven in het nieuws vanwege misleidende en opdringerige verkoopmethoden. Deurverkopers zouden contracten slijten aan oude, soms dementerende mensen of zich voordoen als 'tariefcontroleur' of 'netbeheerder'.

Het kabinet dreigde daarop met maatregelen of zelfs een verbod op deurverkoop. "Ik wil liever niet alles verbieden, maar zulke praktijken moeten uitgebannen worden", zei staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat daar toen over.