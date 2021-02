Het Europees Parlement (EP) wil dat er harde doelstellingen komen voor het recyclen van afval. Er is op dit moment nog te weinig hergebruik en het is bovendien te vrijblijvend, waardoor er veel plastic afval is en er te weinig recyclebaar materiaal wordt gebruikt. Het parlement heeft daarom de Europese Commissie opgedragen hier werk van te maken.

Momenteel is slechts 12 procent van de materialen die de industrie gebruikt recyclebaar. Daarnaast wordt er meer plastic afval verbrand dan dat er wordt hergebruikt.

Onder meer om de uitstoot van CO2 terug te dringen, moet de Europese Commissie hier verandering in brengen, vindt het EP. Zo moeten er strenge verplichtingen komen om gerecycled materiaal te gebruiken bij bepaalde producten of sectoren, evenals doelstellingen om het gebruik van grondstoffen te verminderen. De Europese Commissie werkt momenteel aan regels op dit gebied.

Volgens een onderzoek van Global Footprint Network en WWF gebruiken inwoners van de EU natuurlijke bronnen driemaal zo snel als de planeet ze kan aanvullen.