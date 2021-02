Zo'n 80 procent van de particuliere verhuurders van winkel- of horecapanden is coulant bij het innen van de huur bij ondernemers die door de tweede lockdown zijn getroffen. Dat zegt de vereniging voor particuliere verhuurders Vastgoed Belang dinsdag. Het gaat onder meer om uitstel van betaling of het niet doorvoeren van huurverhogingen.

Sinds medio december moeten veel winkels de deuren gesloten houden. Restaurants en cafés moeten dat al sinds medio oktober 2020. Daardoor hebben de bedrijven moeite om de maandelijkse lasten, waaronder de huur van een pand, te kunnen betalen.

Het merendeel van de particuliere verhuurders heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt met getroffen bedrijven, die minimaal een kwart van de omzet zagen verdwijnen door de coronacrisis. Drie kwart van deze gedupeerde bedrijven is een mkb-bedrijf.

Een kwart van de verhuurders heeft een alternatieve regeling afgesproken met in de knel gekomen huurders. Het gaat dan bijvoorbeeld om flexibele betaaldata, het niet doorvoeren van huurverhogingen of het verrekenen van borgbedragen met achterstallige huur. Ook zijn huurcontracten op verzoek van de huurder vroegtijdig stopgezet.

In sommige gevallen kan geen regeling worden getroffen. Volgens Vastgoed Belang komt dat doordat een huurder het omzetverlies zelf kan opvangen, er geen inzicht in wil geven, te hoge eisen stelt of eenzijdig actie onderneemt.

Niet alle verhuurders zijn in staat om soepeler met de huurbetalingen om te gaan. Met name kleinere particuliere verhuurders, die een winkelruimte verhuren als pensioenvoorziening, zeggen de huur niet zomaar te kunnen kwijtschelden of uitstellen zonder zelf in de problemen te komen. Volgens de belangenvereniging is er voor hen geen overheidssteun.