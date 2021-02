De bouwmarkten mochten toen de lockdown voor winkels inging bij wijze van uitzondering direct al click & collect aanbieden. Nu alle winkeliers dat mogen, worden de regels voor iedereen gelijkgetrokken. Dat betekent minstens vier uur wachten tussen het moment van bestellen en afhalen. Ook moeten sommige afhaalpunten aangepast worden, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

"We hebben ons steeds aangepast, dat doet heel Nederland, dus dat doen we nu ook weer", zegt een woordvoerder van Intergamma, waar de bouwmarkten van GAMMA en Karwei toe behoren. De bouwmarkten mochten de klanten meteen na de lockdown al spullen laten bestellen en afhalen, zodat niemand omhoog kwam te zitten in het geval van een nodige reparatie.

In die gevallen moeten klanten nu toch eerst vier uur wachten voordat ze de bestelde producten mogen afhalen. "Bij ons was dat al zo", zegt de woordvoerder van Hornbach. "Het enige dat bij ons verandert, is dat de besteltijd nu ook op de order komt te staan, zodat het controleerbaar is dat we ons aan de regels houden."

Praxis liet zich er juist op voorstaan dat klanten bij deze keten van bouwmarkten binnen maximaal twee uur hun bestelde spullen konden afhalen. "We hebben veranderingen in de IT doorgevoerd , zodat de tijd tussen bestellen en afhalen naar vier uur gaat", laat een woordvoerder weten.

Het kabinet heeft besloten dat er vier uur tussen het bestellen en afhalen van spullen moet zitten, om funshoppen te voorkomen. Om die reden mogen winkels ook niets retour nemen zolang de lockdown duurt.

De klanten van de bouwmarkten moeten de bestellingen nu ook aan de deur of op de parkeerplaats afhalen, waar dat eerder in sommige gevallen nog in het pand kon. Bijvoorbeeld aan dezelfde balie waar pakketten van de vervoerders kunnen worden opgehaald en weggebracht.

'Afspraken gericht op winkels die geen webshop hebben'

"Waar nodig zullen we de afhaalpunten anders moeten inrichten", zegt de woordvoerder van Intergamma. De balie voor pakketten mag wel in het pand zijn. Klanten mogen daarvoor bij gemakswinkels bijvoorbeeld ook de zaak in, maar niet om spullen te kopen.

"De afspraken zoals die nu met alle winkels zijn gemaakt, zijn duidelijk gericht op het mkb, de middenstand zonder webshop. Om hen ook toegang tot click & collect te bieden." En de burgemeesters wilden volgens de woordvoerder één set regels voor iedereen. "Dan krijg je last van de wet van de remmende voorsprong."

Praxis stelt dat de afhaalpunten voor de klanten al aan de deur van de winkel zijn. "Dus dat vergt geen verder aanpassing van ons." Bij Hornbach komen klanten de auto helemaal niet uit, daar worden de bestellingen naar de auto gebracht. Die bouwmarkten zijn niet berekend op mensen die te voet of met de fiets komen. "Daar zijn onze locaties niet geschikt voor."