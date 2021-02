Ondernemers kunnen vanaf 15 maart maximaal 5.000 euro subsidie krijgen wanneer ze een volledig elektrisch aangedreven bestelbusje kopen, laat brancheorganisatie RAI Vereniging dinsdag weten.

Eerder was al aangekondigd dat er een regeling zou worden opgetuigd om ondernemers over de streep te trekken. In totaal komt er 185 miljoen euro in de pot, waarvan 22 miljoen euro is bedoeld voor dit jaar.

De subsidie op schone bestelbussen hangt samen met de komst van zero-emmissiezones in steden. Vanaf 2025 worden die volgens de RAI ingevoerd in zo'n twintig steden. Voor de bevoorrading van winkels zijn dan schone voertuigen nodig. "De emissiezones maken deel uit van het klimaatakkoord."

De brancheorganisatie vindt dat nu ook vaart gemaakt moet worden met een tegemoetkoming in de kosten voor schone vrachtwagens.