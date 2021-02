Bij de avondklokrellen van enkele weken geleden is voor meer dan 1 miljoen euro schade aangericht. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars (VvV) dinsdag op basis van de tot dusver ontvangen meldingen. Tevens heeft de overheid dinsdag een schadeloket geopend voor winkeliers die zijn getroffen door de rellen.

Ruim twee weken geleden zijn bij rellen in diverse steden ernstige vernielingen aangericht aan veel winkels. Onder meer een Primera in Den Bosch en een Jumbo in Eindhoven zijn hierbij zwaar beschadigd.

De schade die is aangericht, kost de verzekeraars waarschijnlijk zo'n 1 miljoen euro, stelt de VvV op basis van de rapportages van zeventien aangesloten verzekeraars. Vooral inventaris en ramen moesten het ontgelden tijdens de rellen.

De 1 miljoen euro is alleen het bedrag waarvoor de winkeliers verzekerd zijn. De totale schade is waarschijnlijk groter, omdat niet alle winkeliers een verzekering hebben afgesloten die de schade volledig dekt, bijvoorbeeld omdat ze een eigen risico hebben. Anderen zijn helemaal niet verzekerd voor dergelijke schade.

Het kabinet besloot kort na de rellen om de gedupeerde winkeliers tegemoet te komen en een schaderegeling op te tuigen, onder meer omdat de betreffende bedrijven toch al in moeilijkheden zitten vanwege de lockdownmaatregelen. Het loket hiervoor is dinsdag om 13.00 uur opengegaan, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid dinsdag gemeld. De vergoeding geldt alleen voor schade die niet is gedekt door de verzekering.