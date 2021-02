De cv-onderhoudsbedrijven draaien deze dagen van intense kou overuren. Cv-ketels kunnen op zich prima tegen de kou, maar de oudere toestellen en ketels die niet zo goed onderhouden zijn, kunnen het uitgerekend nu wel begeven. Dat zegt een woordvoerder van branchevereniging Techniek Nederland dinsdag desgevraagd tegen NU.nl.

Het klinkt natuurlijk een beetje als 'wij van wc-eend' wanneer een sector die daar zijn geld mee verdient, mensen aanraadt vooral een nieuwe ketel aan te schaffen of vaker onderhoud te plegen. "Los van de commercie, je auto laat je ook regelmatig checken. Dat is beter, veiliger en zuiniger", aldus de zegsman van Techniek Nederland.

Dat ketels er uitgerekend de brui aan geven als je ze het hardst nodig hebt, komt volgens de woordvoerder doordat ze nu op vol vermogen worden aangesproken. "En dat voor een langere periode." Het zijn de oudjes die het eerst problemen opleveren. "Naast de ketels die slecht onderhouden zijn."

Mensen stellen dat onderhoud waarschijnlijk uit, omdat er geen wettelijke verplichting is, denkt de brancheorganisatie. "De fabrikant schrijft het natuurlijk wel voor." Dat staat dan keurig in het boekje, hetzelfde boekje dat volgens de woordvoerder ook wel kan voorkomen dat een monteur gebeld moet worden.

"Een storing kan ook veroorzaakt worden door iets heel kleins. Dat is dan vaak te vinden in het boekje of online en kan soms verholpen worden door een simpele reset." In de andere gevallen rukken de professionele reparateurs indien nodig uit. "Werk dat kan wachten, blijft nu even liggen zodat storingen verholpen kunnen worden en mensen niet in de kou zitten."

Het kan soms wel wat langer duren voordat de monteur er is, doordat die zich ook over de veelal besneeuwde wegen moet begeven. "Zeker in de afgelegen gebieden." De cv-onderhoudsbedrijven hebben volgens Techniek Nederland dan ook veelal de uren van de storingsdienst opgerekt. "Het is alle hens aan dek."