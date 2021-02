EssilorLuxottica, het bedrijf achter onder meer de zonnebrillen van Ray-Ban, heeft aan de Europese Commissie voorgesteld om in drie Europese landen winkels te verkopen zodat de overname van de Nederlandse Pearle-moeder Grandvision kan doorgaan, meldt persbureau Reuters dinsdag op basis van bronnen. De twee bedrijven vechten ondertussen een rechtszaak uit.

De Europese Commissie had vorig jaar aan het Italiaanse EssilorLuxottica gevraagd om winkels te verkopen in Nederland, België, Frankrijk en Italië om de deal te kunnen goedkeuren. In Nederland ging het onder meer om alle vestigingen van Pearle en EyeWish. Het bedrijf heeft toen gevraagd om de omvang van die verkoop te verminderen en komt nu met zijn eigen voorstel. Over welke landen en om hoeveel winkels het gaat, is niet duidelijk.

In 2019 kondigde EssilorLuxottica aan dat het Grandvision wou overnemen voor 5,5 miljard euro. Met die deal zou het Italiaanse bedrijf groeien tot zestienduizend winkels over de hele wereld. Tot nu toe heeft het vooral winkels in de VS. De Europese autoriteiten stelden zich daar echter vragen bij en vreesden dat het bedrijf te groot zou worden.

De tussenkomst van de Europese Commissie vertraagde de deal en leidde tot een prijsverhoging tot 7,2 miljard euro. In het contract was namelijk afgesproken dat de prijs verhoogd zou worden als de overname niet rond was na een jaar.

Maar ook de coronacrisis gooide roet in het eten. EssilorLuxottica daagde Grandvision voor de rechter omdat het vond dat Grandvision niet goed was omgegaan met de crisis en afspraken uit het contract had gebroken. Die rechtszaak loopt nog steeds.

EssilorLuxottica besloot om toch door te zetten met de deal, ondanks de rechtszaak. Op 12 april beslist Europees Commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) of ze akkoord gaat met de overname. Als het proces niet rond is voor eind juli van dit jaar, twee jaar na de gesprekken, moet EssilorLuxottica 400 miljoen euro betalen aan HAL, de Nederlandse investeringsmaatschappij achter Grandvision, en vervallen alle afspraken.