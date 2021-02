Bijna 40 procent van de verkopers heeft de btw-verlaging op mondkapjes vorig jaar niet doorberekend aan klanten. Zij verlaagden hun prijzen niet toen de maatregel werd ingevoerd, blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Financiën waar het economenblad ESB over schrijft.

Onderzoekers Sophie de Mol van Otterloo en Erik Kranendonk van het ministerie van Financiën analyseerden de prijsontwikkeling van mondkapjes bij 58 aanbieders, waaronder grote drogisterijketens en winkels voor huishoudelijke artikelen. 22 van die aanbieders hielden de prijzen gelijk toen de btw-verlaging eind mei 2020 werd doorgevoerd. Drie verhoogden de prijs zelfs.

Als de verkopers de btw-verlaging netjes hadden doorberekend, hadden mondkapjes 17,4 procent goedkoper moeten worden. Achttien aanbieders deden het precies zo en er waren er vijftien die de prijzen wel verlaagden, maar niet helemaal volgens het btw-tarief.

Het kabinet voerde de btw-verlaging in toen mondkapjes verplicht werden gesteld in het openbaar vervoer. Later moesten ze ook in de supermarkt en andere openbare ruimten op. In de analyse is te zien dat de prijzen rond die tijd wel sterk daalden, volgens de onderzoekers doordat het aanbod toen groter werd.

Inmiddels zijn (al dan niet medische) wegwerpmondkapjes ongeveer 45 procent goedkoper dan in mei vorig jaar. De prijs van niet-medische herbruikbare mondkapjes is sindsdien met 23 procent gedaald.