TUI denkt komende zomer op 80 procent van zijn normale capaciteit te kunnen opereren. Uit de dinsdag gepubliceerde eerstekwartaalcijfers (pdf) over het gebroken boekjaar valt op te maken dat tot eind vorige maand al 2,8 miljoen mensen een zomervakantie bij de touroperator hebben geboekt.

In de wintermaanden waarover het kwartaalbericht gaat, is de omzet van TUI met 88 procent teruggevallen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In totaal waren toch nog 116 van de eigen hotels open (tegen 229 vorig jaar), maar overal golden strenge reisbeperkingen.

In Griekenland en het Caribisch gebied deed TUI het in de maanden november en december nog goed, maar voor bestemmingen als de Canarische Eilanden en de Malediven waren de prestaties pover. Wel bleven vijf cruiseschepen van TUI de afgelopen maanden varen, naar eigen zeggen is de operator de enige aanbieder die in die periode nog cruiseschepen in het water had.

Tijdens het vorige boekjaar namen de omzet van TUI en het aantal geboekte vakanties beide met ongeveer 60 procent af. Er rolde een verlies van 3 miljard euro uit.