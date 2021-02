De Europese Commissie investeerde het afgelopen jaar 26,3 miljard euro in offshore windparken, goed voor 7 gigawatt aan nieuwe windparken die de komende jaren gebouwd zullen worden. In totaal heeft de Europese Unie nu 25 gigawatt aan windparken op zee, tegen 2050 moet dat gegroeid zijn naar 300 gigawatt, berekende de activistische vereniging WindEurope.

"Uit die 26 miljard euro blijkt een ontzettend vertrouwen in windenergie. Investeerders zien nu dat wind goedkoop en betrouwbaar is en jobs creëert", zegt WindEurope-CEO Giles Dickson. Volgens hem genereert elke windturbine 15 miljard euro aan economische activiteit. "Tegen 2030 werken er 200.000 Europeanen in de windenergiesector", voorspelt hij.

In 2020 kwam er 3 gigawatt aan nieuwe windparken op zee bij, waaronder dat van het Zeeuwse Borssele, waar het afgelopen jaar de laatste hand aan werd gelegd. In totaal heeft de EU nu 25 gigawatt aan windcapaciteit of 116 parken in twaalf landen. De meeste capaciteit, 40 procent, bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk. Maar ook Frankrijk en Oost-Europa hebben het laatste jaar projecten opgestart. Waar het dus eerst vooral rond de Noordzee gebeurde, verspreidt offshore wind zich nu verder over Europa.

De Europese Commissie wil tegen 2050 300 gigawatt aan offshore windparken hebben. Dat is 25 keer de huidige capaciteit.