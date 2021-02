Randstad heeft in het vierde kwartaal ruim 5 procent minder omzet behaald (5,7 miljard euro) dan in dezelfde periode een jaar eerder, blijkt dinsdag uit de kwartaalcijfers. Daarmee zijn de laatste maanden van het jaar, waarin opnieuw lockdownmaatregelen werden genomen, iets beter verlopen dan eerder verwacht.

Tijdens de eerste coronagolf in het tweede kwartaal kreeg de uitzender veel hardere klappen. Veel bedrijven sneden toen in hun flexibele schil en Randstad boekte een omzetverlies van 25 procent.

Over heel 2020 rolt er bij Randstad een omzet van 20,7 miljard euro uit, een verlies van 12 procent ten opzichte van 2019. De winst per aandeel kelderde 50 procent, van 3,24 euro naar 1,62 euro.

De uitzender spreekt in het jaarverslag van een ongekende disruptie in de markt door COVID-19. "Onze activiteiten werden daardoor negatief geraakt, zij het in een mindere mate dan in de twee kwartalen ervoor."

Topman Jacques van den Broek stelt in een verklaring vast dat het bedrijf zich sinds april iedere maand beter heeft hersteld, hoewel de onzekerheden door de pandemie groot blijven. In januari lagen de activiteiten zelfs alweer op het niveau van voor de crisis.

Volgens Van den Broek is met succes ingezet op digitalisering en is Randstad flexibel met de situatie omgesprongen, onder meer door uitzendkrachten in teststraten aan het werk te zetten.