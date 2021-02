Vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie willen snel om tafel met de nieuwe Amerikaanse regering over een langlopend handelsconflict vanwege het subsidiëren van vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus, meldt EU-ambassadeur in de VS Stavros Lambrinidis maandag.

Het Europese Airbus en Amerikaanse Boeing spelen al jarenlang de hoofdrollen in een conflict tussen de EU en de VS. Beide kampen hebben naar elkaar voor miljarden aan importtarieven ingesteld vanwege het overtreden van de regels van handelsorganisatie WTO, met betrekking tot het subsidiëren van de vliegtuigbouwers.

Volgens Lambrinidis duurt het conflict al veel te lang en moeten de VS, VK en EU snel actie ondernemen om te voorkomen dat China de wereldwijde markt gaat domineren met haar eigen vliegtuigfabrikant Comac, die volledig door Peking wordt gesubsidieerd. De Chinezen zijn momenteel bezig met de certificering van de C919, een tegenhanger voor de Airbus A320neo en Boeing 737-MAX.

Vertegenwoordigers van beide partijen hebben vaker tevergeefs geprobeerd om tot een oplossing te komen, maar volgens Lambrinidis is echter nu het moment om door te pakken en de ruzie te beëindigen. Het opheffen van de importtarieven kan een impuls geven aan de luchtvaart, een industrie die hard is getroffen door het coronavirus.