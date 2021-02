De economie in de Europese Unie zal volgend kwartaal weer groeien, zegt Eurocommissaris voor Handel Valdis Dombrovskis. Lidstaten kunnen volgens hem hun lockdownmaatregelen in het volgende kwartaal steeds verder versoepelen doordat steeds meer mensen worden ingeënt tegen COVID-19. Dit zorgt ervoor dat de bedrijvigheid weer aantrekt.

In het laatste kwartaal van vorig jaar kromp de economie in de eurozone met 0,7 procent. Ook voor het huidige kwartaal is de verwachting dat de economie een knauw krijgt, doordat overal strenge contactbeperkende maatregelen gelden. Exacte cijfers hierover brengt de EU komende donderdag naar buiten.

Dombrovskis wijst erop dat het vaccinatietempo de komende weken en maanden wordt opgeschroefd. Hij laat weten dat fabrikanten in februari 33 miljoen doses leveren aan de EU, in maart 55 miljoen en in de drie daaropvolgende maanden 300 miljoen. "De snelheid van inenten gaat de komende dagen en weken substantieel omhoog."

Een andere reden dat de Europese economie weer opkrabbelt, is volgens de Eurocommissaris het Brusselse steunpakket van 750 miljard euro. Waarschijnlijk geeft het Europees Parlement dinsdag goedkeuring aan een groot deel van het pakket. Het gaat dan om een bedrag van 672,5 miljard euro, dat lidstaten kunnen gebruiken om hun economieën te stimuleren.

Toch verwacht Dombrovskis niet dat de Europese economie dit jaar al terugkeert op het niveau van voor de coronacrisis. Dat niveau wordt pas in 2022 bereikt, denkt de bewindsman.