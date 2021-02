De omzet van de gamingdivisie van Hasbro, waar het rollenspel Dungeons & Dragons de hoofdmoot van uitmaakt, is het afgelopen kwartaal met 21 procent gestegen. Over het hele jaar was zij zelfs de enige divisie die in omzet groeide.

Dungeons & Dragons wordt meestal gespeeld door een groep vrienden rond een tafel. Het spel was door veel media-aandacht vooral in de jaren tachtig enorm populair, maar daarna verslapte de interesse een beetje.

Uit de resultaten van Hasbro blijkt nu dat de lockdowns het spel, online, naar de huiskamer hebben teruggebracht. In het vierde kwartaal groeide de gamingdivisie van het Amerikaanse spelletjesbedrijf met 21 procent en over het volledige jaar was de omzetgroei 15 procent. De divisie bestaat verder uit nog een aantal mobiele games, maar Dungeons & Dragons is het belangrijkste onderdeel hiervan.

Het is opvallend dat een spel als Dungeons & Dragons het zo goed doet tijdens de coronacrisis, omdat veel mensen het afgelopen jaar thuis moesten blijven. Hasbro heeft de afgelopen jaren echter sterk ingezet op online varianten van zijn spellen.

Zo is er het platform Roll20, waar spelers online een fictieve wereld kunnen creëren en hun eigen personages kunnen maken. Communiceren kunnen ze via video of audio. Die investeringen hebben vorig jaar blijkbaar hun vruchten afgeworpen, want in de eerste twee kwartalen is het het aantal spelers op het platform verdubbeld.

In het vierde kwartaal steeg ook de omzet in de televisiedivisie van Hasbro met 20 procent. De bordspelen, waaronder Monopoly, deden het minder goed. Over het volledige jaar ging de omzet hiervan 5 procent achteruit, al steeg het in het afgelopen kwartaal wel met 7 procent. De totale omzet van Hasbro steeg 4 procent in het vierde kwartaal, maar verloor 8 procent op jaarbasis.