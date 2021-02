NXT Fashion, het bedrijf achter de kledingketens Miss Etam en Steps, heeft maandag uitstel van betaling aangevraagd. Eigenaar Martijn Rozenboom noemt als belangrijkste reden de lockdown, waardoor de 44 winkels al een aantal weken dicht zijn en er dus geen of nauwelijks inkomsten zijn. Ook speelt volgens hem mee dat het UWV heeft besloten geen loonsteun (NOW) uit te keren, omdat er sprake is van een nieuw bedrijf.

Rondom de ketens Miss Etam en Steps is het al maanden onrustig. De vorige eigenaar, het Belgische FNG Group, ging medio vorig jaar failliet. NXT Fashion nam vier ketens over van het failliete bedrijf en verkocht er twee door: Expresso en Claudia Sträter. Miss Etam en Steps bleven in handen van Rozenboom.

Rozenboom zag voor beide merken een goede toekomst, waarbij Steps vooral online verder moest gaan. De lockdown gooit volgens hem roet in het eten. Omdat er amper inkomsten zijn en NXT Fashion niet in aanmerking komt voor loonsteun van de overheid, is er volgens Rozenboom geen geld om het loon over januari uit te betalen. Het gaat daarbij om 340 personeelsleden.

"Ontzettend triest voor de werknemers", aldus Rozenboom in een toelichting. "Dit was echt niet nodig. Maar het aanvragen van surseance is nu echt onvermijdelijk."

Vakbond en personeel hebben faillissement aangevraagd

Eerder beschuldigde vakbond AVV Rozenboom ervan dat hij niet genoeg omkeek naar de winkels en ze liet verpieteren. Nu het loon over januari niet is uitbetaald, hebben de bond en personeelsleden van NXT Fashion maandag het faillissement van het bedrijf aangevraagd.

"Werknemers hebben er geen vertrouwen meer in dat de continuïteit van de onderneming bij eigenaar Rozenboom in goede handen is", licht Martin Pikaart van vakbond AVV toe. Doordat salarisbetalingen achterblijven, komen werknemers in de knel. "Ook andere rekeningen staan lange tijd open. Rozenboom heeft de onderneming al vergaand ontmanteld en werknemers willen snel een einde aan deze lijdensweg."