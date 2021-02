Winkeliers hebben wekenlang gelobbyd voor de mogelijkheid om klanten spullen te laten bestellen en afhalen bij de winkel. Nu dat vanaf woensdag is toegestaan, komt de thermometer niet meer boven nul en zijn veel straten haast onbegaanbaar. Brancheorganisaties Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en INretail spreken maandag tegenover NU.nl van de "slechtst denkbare start".

"Het zal geen storm lopen", zegt de woordvoerder van de RND met gevoel voor understatement. "Slechte weersomstandigheden nodigen per definitie niet uit tot een bezoek aan de winkelstraat", vult INretail aan. "Zeker niet als klanten de winkel niet in mogen."

Dat is een van de spelregels van het bestellen en afhalen: het afhaalpunt moet aan de deur zijn of, als een winkel daarover beschikt, op de parkeerplaats. "Het zou mooi zijn als er begrip is voor de omstandigheden", aldus de woordvoerder van INretail. "Het is wat het is", zegt zijn collega.

Volgens de instructies van de overheid is het "niet toegestaan dat een winkel van binnen naar buiten verplaatst". Volgens de belangenbehartigers is er vooral voor gepleit dat klanten de bestelde spullen in ieder geval binnen mogen ophalen, maar dat is niet toegestaan. "Dit wens je niemand toe", aldus INretail.

De regels zoals die zijn vastgesteld leveren rare situaties op, schetst de woordvoerder van de RND. "Bij een winkel als Primera mogen klanten binnen een postzegel kopen, maar moeten ze de Valentijnskaart via click & collect bestellen en die mogen ze dan aan de deur afhalen."

Ook kappers mogen producten laten afhalen

Ook kappers mogen vanaf woensdag hun producten via de website of telefonische verkoop laten afhalen. "De verkoop van producten is natuurlijk maar een heel klein stukje van de omzet", zegt een woordvoerder van kappersorganisatie ANKO. In normale tijden is de verkoop van shampoos, maskertjes en gel goed voor zo'n 8 procent van de omzet.

"Je verkoopt het vooral bij de behandeling", licht de zegsman toe. Toch zijn de kappers wel blij dat er in ieder geval weer iets mogelijk is. "Het lost niks op, maar we kunnen in ieder geval weer bezig zijn en contact hebben met de klant. Dat wordt zeer gemist."