Tesla zal binnenkort de bitcoin als betaalmiddel accepteren. Dat blijkt maandag uit een melding bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC, waarin ook staat dat de elektrische automaker 1,5 miljard dollar (bijna 1,3 miljard euro) in de cryptomunt heeft geïnvesteerd.

"Wij verwachten in de nabije toekomst de bitcoin te accepteren als betaalmiddel voor onze producten. Dat is afhankelijk van de regelgeving en het zal eerst op beperkte basis zijn", schrijft Tesla in de melding. Op welke termijn dat mogelijk is, is nog onduidelijk.

Nadat het nieuws bekend was geworden, steeg de bitcoin steeg 10 procent in waarde naar een recordkoers van ruim 43.000 dollar. Andere cryptomunten als ethereum en XRP liftten mee op de stijging.

De stap werd enige tijd geleden in bedekte termen al aangekondigd door Tesla-topman Elon Musk. Hij zette de hashtag #bitcoin in zijn profiel op Twitter, hoewel hij die later verwijderde.