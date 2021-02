Boodschappenbezorgers zijn maandag weer de weg opgegaan, maar moeten op sommige plekken alle zeilen bijzetten om de levensmiddelen te kunnen bezorgen. Uit een rondgang van NU.nl blijkt dat er onder meer in de noordelijke provincies nog de nodige problemen zijn.

Thuisbezorgdienst Picnic was aanvankelijk vrij optimistisch over de mogelijkheden om maandag weer normaal te functioneren, maar moest dat enkele uren later toch bijstellen. ''Op de grote wegen gaat het wel, maar als we verder de wijken in komen, zie je dat daar soms helemaal nog niet gestrooid is'', liet medeoprichter Michiel Muller maandagmiddag weten.

Muller zegt dat het beeld heel sterk wisselt van plaats tot plaats, maar hij denkt dat Picnic niet overal meer zal kunnen bezorgen, zeker als het donker wordt. ''Dat is niet verantwoord voor de veiligheid van onze medewerkers'', zegt hij.

Zondag besloot Picnic de bezorgers helemaal niet op pad te sturen. "Dat is een goede beslissing geweest", vindt Muller. "Je hebt niet alleen te maken met de aanlevering, maar ook met het eigen personeel dat naar het werk moet kunnen komen door de sneeuw en de wind."

Albert Heijn en Jumbo hebben soms vertraging

Ook de bezorgdiensten van grote supermarktketens werden zondag gestaakt vanwege het barre winterweer. Jumbo en Albert Heijn zijn inmiddels weer begonnen met bezorgen, maar waarschuwen beide voor vertragingen. "In Noord- en Midden-Nederland zijn er lokaal soms grote uitdagingen", zegt een woordvoerder van Jumbo. "We doen er alles aan om de boodschappen veilig bij de klanten te krijgen, maar de veiligheid van onze collega's staat voorop."

Ook Albert Heijn kan in sommige regio's volgens planning bezorgen, maar loopt in andere gebieden vertraging op. "Bijvoorbeeld omdat we vanmorgen nog niet meteen de weg op konden of omdat het verkeer langzamer rijdt", legt een woordvoerder uit. Albert Heijn probeert klanten die boodschappen hebben besteld persoonlijk op de hoogte te houden van de situatie. Verder verwijst het concern naar de website, waar regelmatig updates worden geplaatst.

Distributiecentra hier en daar zijn moeilijk bereikbaar

Niet alleen het bezorgen zelf levert problemen op, ook de levering van producten bij de distributiecentra en de winkels gaat met horten en stoten. "Supermarkten doen hun uiterste best om hun winkels zo goed mogelijk te bevoorraden, maar in sommige delen van het land is dat een uitdaging", zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Afgelopen zaterdag werden veel supermarkten extra bevoorraad, zodat er zondag minder hoefde te worden gereden. Vervoerdersorganisatie TLN constateert dat de vraag vanuit de branche maandag extra groot is, terwijl sommige transporteurs hun wagens binnenhouden vanwege de weersomstandigheden.