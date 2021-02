PostNL en DHL zijn maandag in principe wel op pad met pakketten, maar beide vervoerders zeggen dat de veiligheid van de eigen medewerkers en andere weggebruikers natuurlijk vooropstaat. Door de uitdagende winterse omstandigheden zullen niet alle pakketten op tijd bezorgd worden, zo laten woordvoerders van beide bedrijven desgevraagd weten.

"Iedereen die naar buiten kijkt, kan op basis van wat er te zien is wel concluderen of het haalbaar is dat een bezorger aan de deur komt of niet", zegt de woordvoerder van DHL, de op een na grootste bezorger in Nederland. Ook PostNL houdt er rekening mee dat niet alles tijdig bezorgd kan worden.

"Dat heeft er ook mee te maken dat we zondag in verband met code rood niet alle pakjes konden ophalen bij de webwinkels", licht de woordvoerder toe. "We hopen die vertraging de komende dagen in te lopen." Het is nog steeds uitzonderlijk druk bij de pakketvervoerders als gevolg van de lockdown.

PostNL geeft voorrang aan het bezorgen van etenswaar en medische spullen. Post wordt er op maandag nooit bezorgd, met uitzondering van rouwkaarten en medische post. Dat verandert niet door het winterweer.

Volgens DHL zal de bezorging vooral hinder ondervinden in het oosten van het land en in en om Amsterdam. "Het verschilt per stad en wijk en zelfs per straat. Als bezorgers een adres niet met de auto kunnen bereiken, proberen ze het wellicht te voet. Maar ook daarbij staat de veiligheid voorop."

De bezorging zal hoe dan ook langzamer gaan, wat onvermijdelijk tot vertragingen leidt.