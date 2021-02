De industriële productie in Duitsland is in december gestagneerd. De lockdowns in verschillende Europese landen zetten een rem op de export, wijzen gegevens van het nationale statistiekbureau maandag uit.

Het was de eerste stagnatie na zeven achtereenvolgende maanden van groei. In november stond de industriële productie in Duitsland nog op een plus van 1,5 procent.

Analisten hadden voor december een stijging van 0,3 procent verwacht, maar die bleef dus uit. Vooral in de bouw viel de productie in de laatste maand van het jaar sterk terug, met 3,2 procent.

Verder laat het statistiekbureau weten dat de verwachtingen voor de komende maanden er somber uitzien. De ordercijfers en het producentenvertrouwen lopen terug en de belangrijke halfgeleidersindustrie kent knelpunten in de bevoorradingsketen.

In het gehele vierde kwartaal lag de industriële productie in Duitsland nog wel 6,1 procent hoger dan in kwartaal ervoor.