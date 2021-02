Particuliere beleggers slepen notarissen voor de rechter vanwege hun rol in speculatieve grondhandel met landbouwgrond, staat maandag in het FD. Ze vinden dat de notarissen, die op papier onafhankelijk zijn, hun belangen niet goed verdedigen.

Beleggers staken de afgelopen jaren zo'n 700 miljoen euro in landbouwgrond die in kleine stukjes wordt verdeeld, in de hoop dat die grond meer waard zou worden zodra erop gebouwd zou worden, schrijft het FD. Dat gebeurde in de praktijk bijna nooit.

Alleen al het afgelopen jaar kregen zes notarissen te maken met tuchtklachten of rechtszaken. Van hen is er een uit zijn ambt gezet omdat hij niet goed heeft gewezen op de risico's. Het is waarschijnlijk het topje van de ijsberg, zegt bijzonder hoogleraar agrarisch recht Jeroen Rheinfeld in de krant.

Voor notarissen kan grondhandel lucratief zijn. Tienduizenden stukjes grond moeten één voor één worden overgedragen via de notaris, die daarvoor doorgaans honderden euro's per akte krijgt.

De vele tucht- en rechtszaken zijn volgens het FD voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) reden om notarissen te waarschuwen voor grondhandel. Hun onafhankelijkheid kan in het geding komen als ze te veel leunen op opdrachten van één verkopende handelaar, stelt de belangenvereniging.