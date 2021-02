Kantoorartikelen gaan door de coronacrisis als warme broodjes over de toonbank. Tussen de eerste lockdown in maart en het einde van 2020 was een thuiswerker gemiddeld 359 euro kwijt aan kantoorproducten. Vooral computerschermen en bureaustoelen waren populair, blijkt uit de Thuiswerk Monitor van onderzoeksbureau Multiscope.

Van de ruim drieduizend ondervraagde Nederlanders in loondienst kocht bijna de helft sinds het begin van de coronacrisis minimaal één kantoorproduct om de thuiswerkplek comfortabeler te maken. In totaal schaften thuiswerkers voor 400 miljoen euro aan kantoorproducten aan.

Bijna een derde van de thuiswerkers sloeg een computerscherm of een bureaustoel in. Een kwart schafte een bureau aan en 12 procent van de thuiswerkers haalde een laptop. Opvallend: 4 procent van de thuiswerkers kocht speciaal voor het thuiswerken een koffiezetapparaat.

Volgens de onderzoekers zijn IKEA, Coolblue en bol.com de populairste kanalen onder thuiswerkers voor het inkopen van kantoorartikelen. De helft van de thuiswerkers krijgt geen bijdrage van de werkgever voor de aanschaf van kantoorspullen.