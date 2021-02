In januari is de Britse export naar de Europese Unie via de havens met twee derde gedaald vergeleken met dezelfde maand in 2020. Dat meldt de zondagskrant The Observer, die gegevens van de Britse transportbranchevereniging RHA in handen heeft.

De enorme daling lijkt vooral te worden veroorzaakt door de Brexit. Hierdoor komt er bij de export van goederen naar de EU veel extra papierwerk kijken.

Belangenvereniging British Ports Association, die bijna alle Britse havens vertegenwoordigt, zegt dat de cijfers van de RHA overeenkomen met de verminderde activiteit in de havens. De overgrote meerderheid van de export naar de Europese Unie vanuit het Verenigd Koninkrijk gaat via de havens in plaats van per vliegtuig.

Volgens de topman van RHA keert tot wel driekwart van alle Europese vrachtwagens vanuit het Verenigd Koninkrijk met lege handen terug naar het Europese vasteland, omdat veel Britse bedrijven momenteel geen producten exporteren door de "administratieve rompslomp" en controles.

De topman wil dat de Britse regering het aantal douaneambtenaren snel opschaalt om Britse bedrijven met het extra papierwerk te helpen. De 10.000 ambtenaren die er nu werken zouden moeten vervijfvoudigen om de enorme toename van het papierwerk en de extra controles het hoofd te bieden.

Er wordt gevreesd voor nog meer dalingen wanneer de Britten in juli beginnen met controles op de import van Europese goederen.