Maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd bezorgen zondagmiddag geen maaltijden in de grote steden. De zogenoemde dagshift is opgeschort omdat het door de weersomstandigheden niet veilig is om de weg op te gaan. Een woordvoerder benadrukt dat het nog wel mogelijk is om te bestellen via Thuisbezorgd, maar dat die bestellingen worden afgeleverd door de restaurants zelf. Bezorgers van Uber Eats bezorgen de gehele zondag geen maaltijden.

"We hebben besloten onze eigen bezorgdienst vanmiddag niet door te laten gaan. Het is vanwege de omstandigheden niet verantwoord om op de fiets maaltijden te bezorgen", aldus een woordvoerder van Thuisbezorgd tegen NU.nl. "Er is dus een beperkter aanbod in de grote steden, waar onze eigen bezorgdiensten actief zijn."

De zegsman kon nog niet zeggen of er 's avonds wel maaltijden bezorgd worden door de fietsers. Een beslissing daarover valt in de loop van zondagmiddag. Volgens de woordvoerder is de afweging over het al dan niet opschorten van de service in coronatijd extra lastig, omdat restaurants momenteel afhankelijk zijn van maaltijdbezorgers. "Maar veiligheid staat voor ons op de eerste plek."

Bezorgers van Uber Eats gaan zondag door heel Nederland niet de weg op. Vanwege de weersomstandigheden heeft het bedrijf de bezorgservice door middel van koeriers voor de rest van de dag stopgezet. "Die beslissing hebben we genomen, omdat het niet veilig is", zegt een woordvoerder. Wel blijft het internetplatform open om bestellingen te plaatsen bij restaurants die zelf bezorgen.

Of de bezorgers van Uber Eats maandag weer de weg opgaan, kan de woordvoerder nog niet zeggen. "Wanneer de verkeersveiligheid het toelaat, zullen we maaltijdbezorging weer opstarten"

Bezorgers Deliveroo bezorgen maaltijden soms zelfs lopend

Maaltijdbezorger Deliveroo zegt de bezorging de rest van de dag nagenoeg stop te zetten, maar nog niet overal. Volgens een woordvoerder wordt er op sommige plekken nog wel bezorgd, soms zelfs lopend.

Het bedrijf liet eerder weten dat koeriers zelf mogen beslissen of ze wel of niet de weg opgaan. "Het moet echt een uitzonderlijke situatie zijn om de bezorging helemaal stop te zetten."