Het winterse weer heeft niet alleen invloed op het openbaar vervoer in Nederland, maar ook op het vluchtschema van onder andere Schiphol en Eindhoven Airport. Verschillende vluchten die vandaag vanaf Schiphol zouden vertrekken zijn geannuleerd en Eindhoven Airport blijft in ieder geval tot zondag 13.00 uur gesloten.

Dat meldt laatstgenoemde luchthaven op Twitter. Tot 13.00 uur vertrekken geen vluchten vanaf Eindhoven. Alle binnenkomende vluchten worden omgeleid naar de luchthaven van Keulen.

Alhoewel zondag verschillende vluchten later of niet vertrekken op Schiphol, is het sluiten van de luchthaven niet aan de orde, meldt een woordvoerder van Schiphol. "Door de sneeuwval en wind is het aantal vliegtuigen dat gebruik kan maken van de start- en landingsbanen lager dan normaal. Daarnaast moeten vliegtuigen ijsvrij gemaakt worden en dat kost meer tijd."

Tot hoe laat het oponthoud duurt op Schiphol, is nog niet bekend. "Een ploeg sneeuwruimers is op dit moment hard aan het werk", aldus de zegsvrouw. Met trucks met sneeuwschuiven en het sproeien van antivriesvloeistof zullen ze proberen de start- en landingsbanen sneeuwvrij te houden.