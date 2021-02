Albert Heijn, Jumbo en Picnic zien zondag vanwege de verwachte sneeuwval af van het bezorgen van reeds geplaatste bestellingen van boodschappen. Gezien de omstandigheden is het volgens de bedrijven niet verantwoord om bezorgers de weg op te sturen.

"We hebben eerst heel goed naar de situatie gekeken, maar het is onverantwoord om de weg op te gaan", aldus een woordvoerder van Albert Heijn. "Het is een extreme maatregel die we niet graag nemen."

Het is voor Albert Heijn niet mogelijk om zelf het tijdstip van bezorging te verzetten. Wel kunnen klanten een andere dag kiezen voor hun bestelling.

Albert Heijn wilde klanten met de e-mail op tijd informeren dat ze zondag niet op een bezorger aan de deur moeten rekenen, zodat ze zelf nog naar de supermarkt kunnen gaan. De keten verwacht vooralsnog dat de distributie aan supermarktfilialen zondag wel kan doorgaan, maar houdt ook daar goed in de gaten of dit veilig kan.

'Jumbo-bestellingen kunnen niet doorgeschoven worden'

Ook Jumbo heeft besloten om alle online bestellingen - die zondag worden bezorgd - te annuleren. "Het is een vervelende beslissing voor onze klanten, maar de veiligheid van onze collega’s op de weg staat voorop", zegt de supermarkt in een reactie.

"De online bestellingen voor morgen zijn geannuleerd en het is niet mogelijk om ze door te schuiven naar een ander moment. We vinden dit bijzonder vervelend voor onze klanten. Zij zijn hierover gisteren al geïnformeerd, zodat ze zelf nog naar de winkel kunnen gaan."

Jumbo bekijkt van dag tot dag wat de situatie is en of het weer veilig genoeg is om de bezorging te hervatten.

Picnic heeft zijn klanten eveneens reeds geïnformeerd dat de bezorgingen zondag niet door kunnen gaan, zegt medeoprichter Michiel Muller in een reactie tegen NU.nl. Na zondag wordt van dag tot dag bekeken of er bezorgingen gedaan kunnen worden. "We zijn afhankelijk van de toestand van de wegen, of distributeurs producten kunnen leveren en of onze eigen bestuurders naar hun werk kunnen".

Bij SPAR wordt de bezorging van boodschappen door de ondernemers individueel geregeld. Daar is volgens een woordvoerder vanuit het hoofdkantoor geen zicht op. "Wij gaan ervan uit dat de ondernemers betrokken blijven en zoals altijd doen wat ze kunnen doen, maar dat ze daarbij wel de veiligheid vooropstellen", zegt de woordvoerder tegen NU.nl.

In heel Nederland geldt vanaf middernacht en de hele zondag code rood, meldt het KNMI zaterdagmiddag. Het land krijgt dan te maken met sneeuw, veel wind en lichte tot matige vorst.