Aandeelhouders en bestuurders van zorgondernemingen in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg hebben in 2019 voor minimaal 21,7 miljoen aan dividend uitgekeerd gekregen. Dat blijkt uit zaterdag gepubliceerd onderzoek van Pointer en Follow the Money, die de jaarrekeningen van zorgbedrijven hebben bestudeerd.

Pointer en Follow the Money stelde bij 119 zorgbedrijven vast dat de winst over 2019 niet terug in de zorg geïnvesteerd werd, maar naar de aandeelhouders en bestuurders vloeide. "Opnieuw troffen we een aantal zorgcowboys aan", schrijft het onderzoeksplatform.

In sommige gevallen werden bedragen van 2 miljoen euro uitgekeerd. Uit eerder onderzoek van partijen bleek bovendien dat veel bedrijven fraude niet schuwden als middel om de winstmarges op te schroeven, om zo stevige winstuitkeringen te pakken.

Doordat deze bedrijven gefinancierd worden met zorgpremies en belastinggeld, zijn de salarissen van bestuurders gebonden aan het in de Wet Normering Topinkomens geregelde maximum. Daar vallen winstuitkeringen niet onder en deze kunnen - mits goedgekeurd door de raad van toezicht - uitbetaald worden aan de zorgbestuurders.

Follow the Money wijst naar de Wet integere bedrijfsvoering, die dit jaar opgesteld wordt voor reacties en die paal en perk moet stellen aan de hoge winstuitkeringen in de zorg. "Die wet moeten we snel invoeren. En als meer nodig is, gaan we dat doen", aldus Tweede Kamerlid voor de VVD Sophie Hermans in een reactie aan het onderzoeksplatform.