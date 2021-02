Uber, het techbedrijf dat bekend is van taxidiensten en maaltijdbezorging, ontwijkt met een interne miljardenlening uit Singapore belasting in Nederland. Dat schrijft Follow the Money zaterdag op basis van eigen onderzoek. De lening aan het internationale hoofdkantoor in Amsterdam zou niet aan de voorwaarden van een zakelijke lening voldoen, zo laten experts weten aan het onderzoekscollectief.

In 2019 haalde Uber zijn intellectuele eigendomsrechten voor onder andere softwarecode, appontwerp en patenten met een lening van het moederbedrijf in Singapore naar Nederland. De hier gevestigde holding ontving daarvoor 16 miljard dollar (13,38 miljard euro), aflossingsvrij tot 2039.

Follow the Money stelt dat dergelijke leningen legaal zijn mits ze ook door een andere partijen onder vergelijkbare voorwaarden verstrekt kunnen worden. Dat is in het geval van Uber niet aan de orde, zo laten experts weten. Soortgelijke constructies liggen onder een vergrootglas. Zo doet de Europese Commissie onderzoek naar een interne lening bij IKEA.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA), voorzitter van de belastingcommissie in het Europees Parlement, wil dat de Europese Commissie een onderzoek tegen Uber instelt. "Sinds de IKEA-lening moet toch duidelijk zijn dat dergelijke leningvoorwaarden, zoals een rente van meer dan 6 procent, op zijn minst twijfelachtig zijn", aldus Tang.

Uber is om een reactie gevraagd. Eerder wilde het bedrijf niet op vragen van Follow the Money reageren.