De nieuw aangetreden regering in de VS wil het beleid voor importheffingen op goederen uit de Europese Unie herzien. Een woordvoerder van president Joe Biden heeft vrijdag meegedeeld dat de invoerheffingen hoog op de politieke agenda staan. Het gaat onder meer om importtarieven op staal en aluminium, waarover de EU eerder al de nieuwe president opriep om deze per direct op te heffen.

Tevens wil Brussel dat Washington werkt aan een oplossing voor het voortslepende conflict tussen de economische machtsblokken over luchtvaartsubsidies. Hierover zijn beide al zestien jaar met elkaar in conflict.

Washington beschuldigde Europese landen ervan de Franse vliegtuigbouwer Airbus stiekem te hebben ondersteund met gunstige leningen. De EU vindt op haar beurt dat het Amerikaanse Boeing is geholpen met voordelige belastingregels. In een reactie op het geschil werden over en weer extra handelstarieven ingesteld. Die kregen weer de goedkeuring van handelsorganisatie WTO.

Verschillende lidstaten in de EU willen met de komst van Biden de banden met de VS aanhalen. Daarmee moet ook een einde worden gemaakt aan de problemen door de heffingen die de vorige president Donald Trump instelde.