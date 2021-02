Energieconcern Essent doet zijn Belgische tak van de hand. Nieuwe eigenaar wordt Luminus. Dat hebben beide bedrijven vrijdag bekendgemaakt. Hoeveel geld is gemoeid met de deal, hebben beide bedrijven niet meegedeeld.

Essent verkoopt zijn Belgische activiteiten onder andere omdat het op de Belgische markt last heeft van veel concurrentie. Ook de complexe wetgeving bij de zuiderburen is een obstakel voor het energiebedrijf.

Beide partijen moeten nog goedkeuring ontvangen van de mededingingsautoriteiten. Door de overname krijgt Luminus er zo'n 520.000 klanten bij. De afronding van de overname wordt verwacht in het tweede kwartaal. Het is de bedoeling dat op termijn de naam Essent in België verdwijnt.

Essent neemt in België de vijfde plaats in als het gaat om marktaandeel. Luminus, onderdeel van het Franse EDF, is de op een na grootste energieleverancier van België. Marktleider bij de zuiderburen is Engie Electrabel. Essent, dat zelf onderdeel is van de Duitse E.ON Group, had zijn Belgische activiteiten al eerder in de etalage gezet.