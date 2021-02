Nederlanders hoeven zich de komende week geen zorgen te maken over of ze het wel warm houden in huis. Dat zeggen energieleveranciers en netbeheerder Liander tegen NU.nl. Er is extra gas ingekocht, voor stadsverwarming is er extra brandstof en onderhoud aan het gas- en elektriciteitsnet wordt tijdens de kou even uitgesteld.

Energieleverancier Vattenfall schat dat de vraag naar gas de komende dagen zal verdubbelen. "Dat leidt voor ons niet tot problemen, want we hebben altijd een hoeveelheid gas op voorraad om op dit soort situaties in te spelen. Bovendien kopen we extra gas in als we koude dagen zien aankomen", zegt een woordvoerder.

Ook ENGIE verwacht een toename van het gasverbruik, al houden zij het op een stijging van 30 procent. Het bedrijf houdt de weersomstandigheden de komende dagen scherp in de gaten. "Vervolgens rekenen we met modellen uit welk verbruik daarbij hoort", zegt een woordvoerder.

"Daarbij houden we niet alleen rekening met de temperatuur, maar bijvoorbeeld ook met de bewolking, want dat heeft veel invloed op hoe snel een huis afkoelt." Als het bedrijf veranderingen in de voorspelling ziet, en dus een verandering in het verwachte gasverbruik, geeft het dat door aan de leverancier. Die zorgt er vervolgens voor dat er voldoende gas aan het net geleverd wordt.

Extra ketels voor stadsverwarming

Vattenfall zegt dat het daarnaast in de gebieden waar het de stadsverwarming verzorgt, heeft gecontroleerd of er voldoende brandstof is. "Er zullen momenten zijn dat er veel mensen tegelijkertijd warmte vragen, zoals in de ochtend, als mensen de verwarming aanzetten en gaan douchen", zegt de woordvoerder. "We hebben daarom extra ketels die we alleen bij heel koud weer aanzetten. Die zijn nu gecontroleerd."

Overigens gaat dat om een standaardprocedure. "Het extra koude weer maakt onze technische dienst niet gespannen."

Geen mensen van net af

Netbeheerder Liander verwacht ook geen bijzonderheden door het koude weer. "Doorgaans zorgt sneeuw niet voor extra storingen", zegt een woordvoerder. Vaak zijn er dan zelfs minder storingen, omdat veel storingen veroorzaakt worden door aannemers die in de grond graven. "Dat kan bij dit weer niet, dus we verwachten daardoor minder problemen."

De netbeheerder heeft voor de komende week daarnaast al het geplande onderhoud afgezegd, omdat het nu nog vervelender is om kort zonder stroom of gas te zitten. Daardoor zijn er ook extra technici beschikbaar voor mogelijke storingen.

Tot slot sluit de netbeheerder tijdens het koude weer tijdelijk geen mensen af van het net als ze hun rekening niet hebben betaald. "Daar waren we vanwege de coronacrisis al terughoudend mee, maar bij vorst sluiten we mensen helemaal niet af van het net, want in de kou zitten is nu een onhoudbare situatie."