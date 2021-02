Vanwege de aangekondigde lage temperaturen zetten supermarkten komend weekend extra personeel en wagens in om de bezorging en levering aan winkels niet in gevaar te brengen, maar eigenlijk voorzien ze geen grote problemen. Bezorgdiensten zijn bezorgder en verwachten "een sneeuwbaleffect".

Het gaat komend weekend sneeuwen. Nederlanders bereiden zich al volop voor op een weekendje schaatsen en voor schaatswinkels zijn dit gouden tijden, maar supermarkten en bezorgdiensten hebben het moeilijker. De toelevering aan winkels wordt moeilijker en levering aan huis - belangrijker dan ooit sinds de uitbraak van COVID-19 - kan ook in gevaar komen.

Toch verwachten de meeste supermarkten geen grote problemen, meldt de brancheorganisatie CBL. In gesprek met NU.nl laat ze weten extra maatregelen te nemen.

Albert Heijn zal zijn winkels zaterdagochtend extra bevoorraden zodat er minder over en weer moet worden gereden. Zijn bezorgauto's om aan huis te leveren, zijn uitgerust met een sneeuwschep en andere wintermiddelen, "maar dat is standaard van december tot maart". De keten benadrukt dat veiligheid vooropstaat en dat de voorspellingen minutieus in de gaten worden gehouden.

Eenzelfde geluid klinkt bij Jumbo. "De winkels worden vroeger beleverd, maar voor de online bestelde boodschappen verwachten we geen problemen. We houden alles scherp in de gaten en houden onze klanten persoonlijk op de hoogte."

Picnic activeert Operatie Snowball

Bezorgdiensten zijn minder positief gestemd. Picnic activeert zaterdag zijn sneeuwplan Operatie Snowball. "Het is ook een sneeuwbaleffect", zegt CEO Michiel Muller. "Gezien we volledig met eigen voertuigen werken, moeten we ook helemaal vertrouwen op eigen personeel. Als die al niet kunnen komen doordat het openbaar vervoer niet rijdt, zitten we al in de problemen. En als leveranciers vanuit Groningen, België of Duitsland niet naar onze vestigingen kunnen rijden, zal het helemaal niet lukken."

Muller kan niet zeggen of de bezorging in gevaar komt, maar hij overlegt wel elk uur met zijn leveranciers. "Er is een team dat de hele dag het KNMI in de gaten houdt en op basis daarvan beslissingen neemt over de levering", vertelt hij.

Vervoerder PostNL zal er alles aan doen om alle pakjes te leveren. "We strooien zout bij onze sorteercentra en geven onze bezorgers tips over hoe ze met de kou moeten omgaan. Als we afspraken moeten aanpassen, gaan we daarover in overleg met onze klanten", zegt een woordvoerder.