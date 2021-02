Het aantal pinbetalingen lag in januari bijna 30 procent lager dan een jaar geleden, meldt Betaalvereniging Nederland vrijdag. De vereniging, die sinds 2005 betaalgegevens van alle kaartverstrekkers bijhoudt, heeft sinds de oprichting niet zo'n daling meegemaakt.

Het is tevens de eerste keer sinds 2005 dat het totale aantal pinbetalingen over twaalf maanden is gedaald ten opzichte van de twaalf maanden daarvoor: in de laatste twaalf maanden daalde het totale aantal pinbetalingen met 0,5 procent. De jaren vóór de corona-uitbraak groeide het totale aantal pinbetalingen steeds met ongeveer 10 procent per jaar.

Alle detailhandelbranches noteerden in januari een daling van het aantal pinbetalingen in vergelijking met een jaar eerder. Zelfs in supermarkten, die juist als een van de weinigen profiteren van de coronapandemie, werd 2 procent minder vaak afgerekend aan de pinkassa. Kledingwinkels zijn vorige maand het hardst getroffen, met een daling van 95 procent. In boekenwinkels was de daling 85 procent en in winkels voor woninginrichting en witgoed daalden pinbetalingen 80 procent.

De omzet met pinnen daalde iets minder sterk, met zo'n 25 procent. Alleen in supermarkten en voedingswinkels was er een stijging van de omzet, van 20 procent. Alle andere branches zagen hun omzet dalen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Benzinestations (-20 procent) en planten- en dierenwinkels (-10 procent) werden relatief het minst hard geraakt in hun pinomzetten.