De verschillende lockdowns in het Verenigd Koninkrijk hebben niet alleen tot minder klanten geleid bij pubs: ze hebben ook veel lekkernijen weg moeten gooien. De British Beer and Pub Association (BBPA), een belangenvereniging van brouwers en pubs, zegt vrijdag tegen BBC News dat haar leden door de lockdowns inmiddels 87 miljoen pinten bier weg hebben moeten gooien, omgerekend zo'n twintig olympische zwembaden vol.

Net als die in Nederland, is de horeca in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar lange tijd gesloten geweest en is het nu ook niet mogelijk om een pint te halen bij de lokale pub. De BBPA schat de waarde van al het weggegooide bier op zo'n 331 miljoen pond (378 miljoen euro).

Het hoofd van de BBPA, Emma McClarkin, noemt de geleden schade in gesprek met BBC News "hartverscheurend". Haar belangenvereniging berekende dat door de lockdowns inmiddels al een groot deel van de 39.000 pubs gesloten is of in de problemen zit. "Pubs en brouwerijen worden gedwongen om hun inkomstenbron weg te spoelen", aldus McClarkin.

Vanuit Londen worden de horecazaken door middel van verschillende economische steunpakketten gesteund. Zo krijgen ze eenmalige subsidies van duizenden ponden uitgekeerd en wordt het bedrijfsleven gesteund met een loonsteunprogramma.