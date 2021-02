Winkels van schoonheidsketen Yves Rocher verdwijnen in de loop van dit jaar uit de Nederlandse winkelstraten, zegt directeur Julie Rosenkrantz van Yves Rocher Benelux vrijdag tegen RTL Nieuws. Daarmee verdwijnt het bedrijf na 47 jaar uit Nederland. De cosmeticaketen was met veertig vestigingen ooit marktleider op cosmeticagebied; in 2021 zijn er daar nog maar zeven van over.

De reden voor het vertrek is vrij simpel: de fysieke winkels draaien al tijden niet goed meer. "In de eerste plaats groeide de winkelomzet al tien jaar niet meer. Bovendien werden de winkels steeds minder bezocht door klanten. Ook bleek het lastig onze eigen winkels om te vormen tot franchisevestigingen", zegt Rosenkrantz tegen RTL Nieuws.

Daarbij komt dat de winkels niet heel belangrijk zijn voor Yves Rocher: slechts 14 procent van de omzet komt daarvandaan, de rest vanuit de webwinkel en het postorderbedrijf.

Het einde van de fysieke winkels betekent niet automatisch dat Yves Rocher helemaal uit Nederland verdwijnt. Rosenkrantz laat aan RTL Nieuws weten dat klanten hun producten nog wel kunnen blijven bestellen via de webshop en het postorderbedrijf.

De Yves Rocher-vestiging in Den Haag zal de eerste zijn die sluit. Zwolle, Rotterdam en Amsterdam volgen halverwege 2021. De winkels in Utrecht, Groningen en Almere sluiten als laatste. Het is niet bekend hoeveel banen er zullen verdwijnen.

Yves Rocher is sinds 1974 actief op de Nederlandse markt en beleefde zijn hoogtijdagen eind jaren tachtig, toen de beautyketen naar eigen zeggen marktleider was met veertig winkels. Sinds 1988 was de rek eruit bij het bedrijf en moest het beetje bij beetje inkrimpen.