Het grote adviesbureau McKinsey moet 573 miljoen dollar betalen in een schikking met onder meer 47 Amerikaanse staten. Het bureau adviseerde farmaceutische bedrijven die mede verantwoordelijk worden gehouden voor de enorme hoeveelheid Amerikanen die verslaafd zijn geraakt aan pijnstillers, maar bekent geen schuld in de zaak. Daardoor kan het de mogelijkheid van civiele procedures vermijden.

Volgens de krant de Financial Times is het bedrag van de schikking veel hoger dan de vergoeding die McKinsey voor het gegeven advies kreeg. McKinsey houdt vol dat het de wet niet heeft overtreden, terwijl de procureur-generaal in New York zei dat marketingtechnieken van het bureau de opiatencrisis juist hebben aangejaagd.

McKinsey werkte samen met Purdue Pharma. Die farmaceut schikte al eerder met de Amerikaanse overheid ter waarde van ruim 8 miljard dollar. McKinsey hielp Purdue de verslavende pijnstiller OxyContin op de markt te zetten. OxyContin (met daarin de werkzame stof oxycodon) wordt gezien als het medicijn waar de Amerikaanse verslavingscrisis mee is begonnen.

Tegen Purdue lopen nog duizenden civiele zaken. Om de claims het hoofd te bieden vroeg Purdue eerder faillissementsbescherming aan. Door de zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure te voeren, kan de onderneming doorstarten terwijl het de rechtszaken oplost.

Een enorme hoeveelheid Amerikanen is verslaafd aan een vorm van pijnstilling, wat ook wel de opiatencrisis wordt genoemd. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC stierven tussen 1999 en 2018 bijna een half miljoen Amerikanen aan overdoses van legale of illegale pijnstillers. Het gaat onder meer om morfineachtige middelen als oxycodon en fentanyl.