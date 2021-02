Nederland is in de ban van het winterweer dat op komst is. De sleetjes en schaatsen zijn niet aan te slepen, zo blijkt donderdag uit een rondgang van NU.nl. Sommige webwinkels nemen al geen bestellingen meer aan, omdat het te druk is. Bij een van de grootste schaatsenverkopers van Nederland is het alle hens aan dek, nu alles ook nog verstuurd moet worden.

"Normaal gesproken staan er rijen in de winkel als er vorst op komst is", zegt Jane Ravestein van Oomssport in Den Haag, bij schaatsbaan De Uithof. "Helaas zijn we nu afhankelijk van de vervoerders, maar er gaan tientallen paren schaatsen per uur over de virtuele toonbank."

Bij de schaatsspecialist in de hofstad was het woensdag al wat drukker, maar sinds donderdag gaat het helemaal los. Zo ook bij Sleetjes.nl. "Het is hartstikke druk, we zijn bijna helemaal uitverkocht. Mensen rekenen erop dat het dit weekend helemaal losgaat en willen daarom massaal een slee kopen."

Webwinkel bol.com zegt dat de verkoop van sleeën deze week elf keer hoger ligt dan vorige week. Ook worden nu negen keer zoveel schaatsen verkocht en zijn snowboots in trek. "Je kunt wel stellen dat Nederlanders zich voorbereiden op het winterse weer dat eraan zit te komen", aldus de woordvoerder.

De Schaatsshop vermeldt op de website dat "bestellen tijdelijk niet mogelijk is in verband met grote drukte".

Voor mensen die nog schaatsen hebben staan: volgens de Kamer van Koophandel (KVK) zijn er enkele tientallen bedrijven geregistreerd als schaatsenslijper. "Dat zijn natuurlijk de winkels die schaatsen verkopen zoals sportzaken, maar ook fietsenwinkels en schoen- en sleutelservicezaken", aldus een woordvoerder van de KVK. "Schaatsen slijpen valt vast ook onder reparatie en onderhoud, dus dat mag gewoon.

Te grote schaatsen geven blaren

Bij schaatsspecialist Oomssport worden de schaatsen gerond en geslepen voordat ze verstuurd worden. "Voor de populaire noren geldt dat", verduidelijkt Ravestein, die zelf als marathonschaatsster op het ijs heeft gestaan. Mensen bestellen de schaatsen vooral per mail en telefoon, waarbij ze gevraagd wordt hun voetlengte in centimeters door te geven.

"Dan weten wij wel hoe de schaats valt en meten het zooltje op." De schaatsen moeten volgens de schaatsspecialist "redelijk strak" zitten. "Te grote schaatsen geven blaren." De noren en combinoren zijn favoriet bij de specialist: "Die laatste hebben een schoen die hoger om de enkels zit, die geeft meer steun." Zodat de onervaren schaatser niet te veel zwikt.

Ze zijn nog net niet uitverkocht bij Oomssport, maar voor vrijdag staat wel een rit naar fabrikant Viking gepland. "Zodat we nieuwe voorraad kunnen inslaan", besluit Ravestein, die zelf ook niet kan wachten om het natuurijs op te gaan.