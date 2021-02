De supermarkten zullen bij het al dan niet vragen naar een vaccinatiebewijs dezelfde lijn aanhouden zoals eerder bij de mondkapjesplicht. Als de overheid het verplicht, zullen ze erom vragen. Dat laat de koepel van supermarkten CBL donderdag desgevraagd weten.

De werkgevers kijken bij monde van werkgeversorganisatie AWVN de kat uit de boom en de horeca laat weten dat alle opties welkom zijn om "verantwoord om te kunnen gaan met COVID-19".

In een donderdag gepubliceerd advies van de Gezondheidsraad staat dat bedrijven en instellingen mensen in principe mogen weigeren als ze geen vaccinatiebewijs kunnen of willen overleggen. "Wel geldt hier ook dat het om een bijzonder persoonskenmerk gaat", zegt de woordvoerder namens de supermarkten. "Supermarktmedewerkers mogen daar vanuit het oogpunt van de privacy niet naar vragen."

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil het advies nog nader bestuderen. "Alle opties om verantwoord te kunnen omgaan met COVID-19 kunnen welkom zijn om een rol te spelen in het garanderen van de veiligheid van medewerkers en gasten", zegt de woordvoerder al wel. "Zodat de horeca snel weer verwantwoord opengaat."

Werkgeversvereniging AWVN wil het advies nog goed bekijken en vindt het hoe dan ook te vroeg om er nu iets over te zeggen. "Het vaccineren staat nog in de kinderschoenen", aldus de woordvoerder.