De huidige wetgeving maakt het instellingen en bedrijven mogelijk om een vaccinatiebewijs als voorwaarde te stellen voor toegang tot hun diensten en voorzieningen, schrijft de Gezondheidsraad donderdag in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid. De Rijksoverheid moet daarom toezicht houden op hoe bedrijven vaccinatiebewijzen willen inzetten, benadrukken de onderzoekers.

Volgens de Gezondheidsraad mag het vragen om een vaccinatiebewijs niet leiden tot discriminatie, uitsluiting of schending van privacyregels.

Werkgevers, zorginstellingen, scholen, horecabedrijven en organisatoren van evenementen kunnen in principe een vaccinatiebewijs eisen van bezoekers om de gezondheid van anderen te beschermen, schrijft de Gezondheidsraad. De onderzoekers erkennen dat economische belangen ook een rol kunnen spelen.

"Of de maatregel gerechtvaardigd is, kan verschillen per setting", aldus het adviesorgaan. Voor die afweging is een zogeheten medisch-ethisch kader ontwikkeld. Zo moeten instellingen kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient, dat de maatregel noodzakelijk is om dat doel te bereiken, de voordelen opwegen tegen de nadelen en er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken.

De overheid zou erop moeten toezien of bedrijven zich aan het kader houden. Het is nog niet duidelijk wanneer een vaccinatiebewijs een "gerechtvaardigd doel" is. Volgens de Gezondheidsraad kan het kabinet dat in wetgeving vastleggen of het overlaten aan brancheorganisaties.

Gezondheidsraad: Algehele vaccinatieplicht is mogelijk

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had de Gezondheidsraad om advies gevraagd. De bewindsman heeft meermaals zijn zorgen geuit over mogelijke voordelen die een vaccinatiebewijs op publieke plaatsen zou kunnen opleveren. Dat zou inwoners kunnen dwingen om zichzelf in te enten tegen COVID-19, terwijl De Jonge wil dat vaccinaties altijd vrijwillig plaatsvinden.

Een algehele vaccinatieplicht, waar het demissionaire kabinet zich meermaals tegen uitsprak, is volgens het adviesorgaan mogelijk. De overheid zou de nadelen van de maatregel, het inperken van iemands beslissingsruimte om een vaccinatie te ondergaan, wel moeten opwegen tegen het belang van het bevorderen van de volksgezondheid, concludeert de raad. Daarbij wijzen de onderzoekers op groepsimmuniteit: "Om groepsbescherming te bereiken, moet de vaccinatiegraad hoog genoeg zijn."