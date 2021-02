Auto's die geheel of gedeeltelijk elektrisch rijden, waren in het afgelopen jaar goed voor ruim een vijfde van alle nieuw verkochte exemplaren, blijkt donderdag uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA.

Hybrides waren goed voor 11,9 procent van alle nieuwe auto's, volledig elektrische voor 10,5 procent. Een jaar eerder waren dat nog marktaandelen van respectievelijk 5,7 procent en 3 procent.

In de laatste maanden van 2020 was het aandeel elektrisch zelfs opgelopen tot 16,5 procent van het totaal. Volgens de branchevereniging is dat te danken aan stimulerende maatregelen van de overheid. Ook in Nederland werd subsidie verstrekt voor de aankoop van elektrische auto's.

De autoverkoop heeft als geheel wel een enorme opdoffer gekregen door de coronacrisis: er werden drie miljoen minder stuks verkocht dan een jaar eerder. Daarbij werd de verkoop van benzine- en dieselaangedreven auto's relatief harder geraakt dan die van de schonere exemplaren.

"Auto's die op conventionele brandstof rijden, waren in 2020 nog steeds goed voor 75,5 procent van alle verkopen", aldus ACEA.