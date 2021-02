Levensmiddelenconcern Unilever zag vorig jaar duidelijk de impact van de lockdown op zijn verkoopcijfers, met hogere verkopen van artikelen voor thuis. Beautyproducten werden juist minder verkocht. Dat meldt Unilever donderdag bij de bekendmaking van zijn jaarcijfers (pdf).

Onder meer de hygiëneproducten voor in huis, zoals handgel en wasmiddel, werden meer verkocht. Ook het eten en drinken voor thuis was populair, waaronder de ijsjes van Ben & Jerry's. De ijsverkoop buitenshuis, bijvoorbeeld in cafetaria's, daalde juist fors. Ook besteedden mensen door de lockdown minder geld aan persoonlijke verzorging, waardoor onder meer deodorant en haarproducten vaker in de schappen bleven staan.

De omzet bij Unilever kwam vorig jaar uit op 50,7 miljard euro, wat neerkomt op een daling van 2,4 procent. Oorzaak van die afname waren ongunstige wisselkoersontwikkelingen. Als deze buiten beschouwing worden gelaten, was juist sprake van een groei. De winst kwam uit op 6,1 miljard euro, wat 0,8 procent meer was dan in 2019.

E-commerce wordt voor Unilever steeds belangrijker. Vorig jaar groeide de online omzet met maar liefst 61 procent. Daardoor neemt deze tak inmiddels 9 procent van de totale omzet voor zijn rekening.

Ook op een ander vlak was 2020 een speciaal jaar voor Unilever. Het concern besloot om verder te gaan als een 100 procent Brits bedrijf, waar het voorheen Brits-Nederlands was. Dit moet het voor Unilever makkelijker maken om bijvoorbeeld overnames te doen.