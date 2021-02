TomTom zette over het afgelopen jaar een verlies van 257 miljoen euro in de boeken, blijkt uit cijfers die het bedrijf donderdag heeft gepubliceerd. Onder meer de lockdown en de lage autoverkoop leidden ertoe dat de leverancier van navigatieapparatuur in het rood dook.

In het tweede kwartaal van vorig jaar werden diverse autofabrieken tijdelijk gesloten, waardoor er vanuit autoproducenten minder vraag naar de producten van TomTom was. Ook de vraag vanuit consumenten bleef achter.

Het in Amsterdam gevestigde bedrijf boekte over het gehele jaar een omzet van 528 miljoen euro. Dat was 25 procent minder dan de 701 miljoen in het jaar ervoor. In het laatste kwartaal van 2020 was de omzet ook beduidend lager, met een krimp van 20 procent naar iets meer dan 125 miljoen euro. Het verlies in het laatste kwartaal kwam uit op bijna 66 miljoen.

Tevens is bekendgemaakt dat TomTom weer start met het terugkopen van aandelen. Daar was het bedrijf voor de coronacrisis al mee gestart en het wil daar nu mee verdergaan. Uiteindelijk wil het voor in totaal 50 miljoen euro eigen aandelen terugkopen.