Het aantal startende ondernemingen is in januari voor het eerst in zeven maanden gedaald, blijkt donderdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Vermoedelijk komt dat doordat de coronacrisis aanhoudt en er daardoor te weinig perspectief is. Het aantal bedrijven dat ermee stopt, is in januari ook gedaald.

In de eerste maand van dit jaar besloten 22.448 ondernemers een bedrijf te beginnen. Dat was 7 procent minder dan in januari vorig jaar, toen de pandemie nog niet uitgebroken was. Het is meer dan een half jaar geleden dat er minder starters waren dan in dezelfde maand van het jaar ervoor.

Dat er minder bedrijven zijn bij gekomen, wijt Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Utrecht University of Economics, aan de aanhoudende pandemie. Ondernemers zagen vorig jaar nog perspectief, maar nu de coronacrisis langer aanhoudt, is dat perspectief minder, denkt Stam.

Vooral in de persoonlijke dienstverlening was het aantal starters gering. Dan gaat het onder meer om kapsalons en nagelstudio's. Deze moeten vanwege de lockdown dicht blijven. Daar staat tegenover dat het aantal uitvaartondernemers juist fors steeg. Ook in de logistiek zijn veel nieuwe bedrijven gekomen, vooral koeriers en transportbedrijven. Het aantal beginnende taxichauffeurs was juist klein.

Vorige maand is ook het aantal stoppende bedrijven afgenomen. In de eerste maand van 2021 zijn er 17.135 bedrijven uitgeschreven uit het Handelsregister van de KVK. Dat waren er in dezelfde maand van vorig jaar nog zo'n 2.500 meer. Het aantal bedrijven dat op de fles ging daalde ook, met 44 procent naar 149 faillissementen.