IATA, de branchevereniging van de luchtvaart, voorspelt woensdag dat er dit jaar 50 procent meer vraag zal zijn naar vliegreizen dan in 2020. Dat jaar was het slechtste jaar ooit voor de vliegtuigsector door de coronacrisis.

Over het hele vorige jaar daalde het aantal mensen dat in het vliegtuig stapte met 66 procent vergeleken met 2019. Dat is de scherpste daling in de geschiedenis van de luchtvaart. De vele reisverboden en grenssluitingen maakten dat meer mensen in eigen land bleven.

Veel vliegtuigmaatschappijen kwamen daardoor op de rand van de afgrond terecht en moesten staatssteun aanvragen om niet om te vallen. Ook KLM kreeg een injectie van 3,4 miljard euro van de Nederlandse regering. In heel Europa ging het aantal passagiers er 73 procent op achteruit.

Maar IATA verwacht dat de vraag naar vliegreizen het komende jaar weer aantrekt en met 50,4 procent stijgt. "Tenzij er nog strengere reisverboden komen de volgende maanden", aldus de branchevereniging. Dan zou de vraag volgens de voorspellingen alsnog toenemen, maar slechts met 13 procent.

De IATA bouwde ook al haar eigen vaccinpaspoort dat passagiers kunnen gebruiken om reizen makkelijker te maken. Sommige maatschappijen spelen met het idee om zo'n paspoort verplicht te stellen om met hen te kunnen reizen.