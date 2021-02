De invoering van de avondklok heeft duidelijk effect gehad op de drukte op de weg en in het openbaar vervoer. Volgens Rijkswaterstaat is de verkeersdrukte doordeweeks tussen 21.00 en 4.30 uur bijna gehalveerd en in het weekend meer dan gehalveerd, zo laat de wegbeheerder woensdag desgevraagd aan NU.nl weten.

In het openbaar vervoer is de daling nog groter dan op de weg. Dat blijkt uit cijfers die Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, heeft verzameld voor NU.nl. In de week van 11 tot 18 januari, voor het ingaan van de avondklok, registreerde het bedrijf tussen 21.00 en 4.00 uur iets meer dan 500.000 check-ins.

In de week na de invoering van de avondklok was daar nog slechts een derde van over. Tussen 25 januari en 1 februari werd er tussen 21.00 en 4.00 uur nog maar 160.000 keer ingecheckt.

Alleen nog woon-werkverkeer op de weg

Op de weg is het 's nachts altijd een stuk minder druk dan overdag, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Maar sinds de invoering van de avondklok is er nog minder verkeer op de weg in de avond- en nachturen."

Afgezet tegen al het verkeer op de snelwegen over een periode van 24 uur, was de periode tussen 21.00 en 4.30 uur in de weken voorafgaand aan de invoering van de avondklok doordeweeks goed voor 6 procent en in het weekend voor tussen 10 en 12 procent. "Dat is nu teruggelopen tot in beide gevallen 3,5 procent."

De avondklok heeft dus vooral het nachtelijk en avondverkeer in het weekend op de weg flink verminderd. "Je kunt er haast van uitgaan dat wat er dan nog op de weg is, een functie heeft. Zoals vrachtverkeer en woon-werkverkeer."

Bekeken over alle uren van de dag was het in de eerste weken van het nieuwe jaar ruim een kwart rustiger op de Nederlandse snelwegen in vergelijking met vorig jaar, toen er nog geen epidemie was. "In september zaten we op een min van 8 procent", zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat ter vergelijking.