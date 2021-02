De bloemensector is een van de branches die in de coronacrisis juist floreren. Dat zal op Valentijnsdag niet anders zijn, verwachten zowel de veiling als de bloemisten. De roos wordt door de coronacrisis dit jaar wel extra duur betaald, zegt een woordvoerder van FloraHolland donderdag tegen NU.nl.

"Dat komt vooral doordat er minder wordt gevlogen tussen Afrika en Europa als gevolg van de coronacrisis en het grootste deel van de rozen komt in vliegtuigen uit Kenia", verklaart FloraHolland.

"Als de roos te prijzig is, geef je toch wat anders", zegt directeur Marco Maasse van de branchevereniging van bloemisten VBW. "De prijs van een roos loopt altijd wel wat op richting valentijn", stelt hij. Niet alleen de beperktere capaciteit in de lucht speelt de roos parten, het zou ook nog slecht weer zijn in de Afrikaanse landen waar deze voornamelijk gekweekt worden. "Het is niet zo dat er een schreeuwend tekort is hoor", relativeert FloraHolland.

Maar het is wel zo dat er nu meer vraag dan aanbod is en dat drijft de prijs op. "Bloemisten willen niet achter het net vissen, dus die drukken op de knop." Vanaf deze periode worden rozen voor Valentijnsdag ingekocht. Volgens de veiling zijn de kwekers ook zuiniger geweest in hun aanbod, omdat veel landen met lockdowns te maken hebben en daardoor ook met minder vraag.

In Nederland koopt de consument sinds de coronacrisis niet minder, maar juist meer bloemen en dat zal op Valentijnsdag niet anders zijn, verwacht de directeur van de VBW. "In het afgelopen jaar is gemiddeld 10 procent meer omzet gedraaid en in de eerste maand van dit jaar was het gemiddeld ook beter dan vorig jaar."

Online bloemen bestellen is een blijvertje

De bloemenwinkels vormen sinds de lockdown van medio december een uitzondering, zo mogen zij buiten de winkel wel bloemen verkopen. "De winkels zijn dan ook, met beperkingen, overwegend open", zegt Maasse. En mensen blijven bloemen kopen. Dat consumenten vanaf 10 februari bestellingen ook mogen afhalen bij winkels, werkt dubbel door in het voordeel van de bloemenwinkels, denkt de brancheorganisatie. "Bij ons mogen dan ook bestellingen afgehaald worden."

Voor de coronacrisis werd zo'n 6 procent van de bloemen online verkocht. Dat kruipt nu richting de 10 procent en is volgens de VBW een blijvertje. "Bovendien zullen er weer wat meer mensen op straat zijn en dat leidt tot meer impulsaankopen van mooie dingen, zoals bloemen."

Alleen het weer zou nog roet in het eten kunnen gooien, omdat de bloemenwinkels geen klanten in de winkel mogen toestaan. "We hopen sowieso dat consumenten de bloemen voor valentijn gespreid komen kopen. Meestal spitst het zich toe op een of twee dagen, we hopen dat het nu eerder op gang komt, zodat de toeloop niet te groot wordt."

Volgens de directeur van de brancheorganisatie moet de consument zich zeker niet laten weerhouden door de relatief hoge prijs van een roos. "Het maakt niet uit wat voor bloemen iemand krijgt of geeft, van bloemen krijg je altijd een goed gevoel."