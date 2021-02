Brussel wil dat alcohol en ongezonde voeding op minder plekken te verkrijgen zijn. Ook moeten de regels voor tabaksproducten nog strenger worden. Dat staat in een plan van de Europese Commissie (EC) om kanker terug te dringen, dat woensdag naar buiten is gebracht. In de komende jaren wil de commissie hieraan in totaal 4 miljard euro uitgeven.

Afgelopen jaar is bij 2,7 miljoen burgers in de Europese Unie een vorm van kanker geconstateerd. Nog eens 1,3 miljoen Europeanen zijn er vorig jaar aan overleden. De Europese Commissie wil dit aantal terugdringen en heeft daarvoor een pakket maatregelen opgesteld, waarbij onder meer aandacht naar alcohol, tabak en ongezonde voeding uitgaat.

De EC gaat lidstaten dan ook aansporen om te zorgen dat alcohol op minder plekken gekocht kan worden. Ook moet de belasting op alcohol omhoog, moeten er strengere regels komen voor alcoholreclame en moeten er bewustwordingscampagnes komen. Tevens wil Brussel dat er gezondheidswaarschuwingen komen op alcoholische artikelen.

De regels voor tabak moeten ook strenger. Volgens de commissie is 15 tot 20 procent van de kankergevallen veroorzaakt door roken. Wat Brussel betreft gaat de belasting op tabak verder omhoog, worden de marketingregels nog strenger en moet er ook strengere regelgeving komen voor relatief nieuw rookproducten, zoals de e-sigaret en producten waarbij de tabak niet verbrand maar verhit wordt.

Ook de regels voor ongezonde voeding moeten op de schop. Daarbij kijkt Brussel onder meer naar ruimere beschikbaarheid van gezonde voeding op scholen, waar de ongezonde voeding juist minder beschikbaar moet zijn. Ook wil de commissie strengere reclameregels voor ongezond eten en drinken.

Los van preventiemaatregelen moeten er betere screeningsprogramma's komen, waarbij al in een vroeg stadium kan worden geconstateerd dat mensen kanker hebben. Dan gaat het onder meer om programma's voor borst- en darmkanker.