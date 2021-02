De NAM schrapt nog eens tweehonderd arbeidsplaatsen. De bezuiniging komt boven op de banen die in oktober vorig jaar al zijn komen te vervallen, bevestigt het bedrijf woensdag na berichtgeving hierover van RTV Drenthe. Volgend jaar schrapt het bedrijf waarschijnlijk nog meer banen.

Reden van de bezuinigingen is onder andere dat de gasprijs vorig jaar flink is gedaald. Daarnaast wordt de NAM een kleiner bedrijf, doordat het Groninger gasveld waarschijnlijk volgend jaar dichtgaat. De politiek neemt daar later dit jaar een definitief besluit over. Ook denkt topman Johan Atema dat het bedrijf efficiënter kan gaan werken, waardoor minder personeel nodig is.

De NAM kondigde in oktober 2020 aan dat er tussen de twee- en driehonderd vaste banen zouden verdwijnen, evenals driehonderd ingehuurde krachten. Dit jaar en volgend jaar zullen nog meer arbeidsplaatsen geschrapt worden. Al sinds 2016 is het bedrijf aan het afslanken.

Als de reorganisatie volgend jaar afgerond is, is het personeelsbestand van de NAM gehalveerd ten opzichte van 2016. Er blijven dan nog zo'n dertien- tot veertienhonderd medewerkers over, van wie ongeveer duizend in vaste dienst.

Atema heeft er bewust voor gekozen om in fases te bezuinigen. "In één keer gaat niet", aldus de NAM-bestuurder. Ook overweegt hij het bedrijf te verhuizen naar een ander hoofdkantoor, omdat het huidige kantoor in Assen te groot is.