De Nederlandse industrie groeit dit jaar weer, na een flinke krimp in het afgelopen jaar. Die voorspelling doet het ING Economisch Bureau woensdag. Onder meer de productie van diverse coronavaccins zorgt voor herstel, al voegt de bank eraan toe dat het aantrekken van de wereldhandel een grotere bijdrage levert.

De Nederlandse industrie kromp vorig jaar met 5 procent, waarbij de coronacrisis uiteraard de boosdoener was. Vooral in het tweede kwartaal kreeg de sector een klap, doordat onder meer diverse autofabrieken hun productie stil moesten leggen. De verwachting was dat de krimp in het derde en vierde kwartaal van afgelopen jaar een stuk kleiner was geweest.

Voor dit jaar is ING hoopvol gestemd. Weliswaar wordt de dreun van vorig jaar in 2021 nog niet geheel goedgemaakt, maar met een verwachte groei van 2,5 procent wordt dit jaar waarschijnlijk een beter jaar voor de industrie dan 2020. Waarschijnlijk komt de industrie volgend jaar weer terug op het niveau van voor de COVID-19-uitbraak.

Wel wijst de bank op het risico dat de pandemie langer aanhoudt dan we nu denken. Ook de Brexit kan roet in het eten gooien, evenals een tekort aan chips of stakingen vanwege cao-onderhandelingen.

Een van de groeiende sectoren is de farmaceutische industrie, vooral ingegeven door de productie van coronavaccins. Zo maakte Janssen Vaccines in Leiden vorig jaar al grote aantallen. Ook Halix produceert in opdracht van AstraZeneca vaccins, terwijl in Amsterdam vaccins worden gemaakt voor CureVac. Toch komt daar niet de meeste groei vandaan, omdat de farmaceutische industrie slechts een klein deel is van de totale maaksector.

Belangrijker is de opleving van de wereldhandel dit jaar. Daardoor komt er naar verwachting meer vraag naar onder meer auto's, halfgeleiders en verpakkingen.